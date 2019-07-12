Создатели "Очень странных дел" оставили зрителям необычную подсказку

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Номер телефона, который появился в третьем сезона “Очень странных дел", дает подсказку о судьбе всеми любимого персонажа, который по сюжету умирает в конце, сообщает Independent.
В одном из кадров третьего сезона зрители узнают телефонный номер конспиролога Мюррея Баумана (Бретт Гельман). Фанаты позвонили по этому номеру – 618-625-8313 – и услышали сообщение от Баумана для Джойс Байерс (Вайнона Райдер), которое, по всей видимости, относится к событиям следующего сезона.
В сообщении говорится: "Привет, вы позвонили Мюррею Бауману. Мама, если это ты, пожалуйста, положи трубку и позвони между пятью и шестью, как мы договаривались, ладно? Если это Джойс: Джойс, спасибо, что позвонила, я пытался с тобой связаться. У меня новость для тебя. Про… Нет, пожалуй, лучше мы поговорим об этом лично. Она не хорошая и не плохая, но это очень важно".
Эта "новость" может иметь отношение к трагическим событиям, связанным с одним из персонажей.
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