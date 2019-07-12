Создатели "Очень странных дел" оставили зрителям необычную подсказку

В сообщении говорится: "Привет, вы позвонили Мюррею Бауману. Мама, если это ты, пожалуйста, положи трубку и позвони между пятью и шестью, как мы договаривались, ладно? Если это Джойс: Джойс, спасибо, что позвонила, я пытался с тобой связаться. У меня новость для тебя. Про… Нет, пожалуй, лучше мы поговорим об этом лично. Она не хорошая и не плохая, но это очень важно".