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РИА Новости

В ООН рассказали о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в этом году

Вчера, 21:30
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© РИА Новости / Павел ЛьвовЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Павел Львов
Лесной пожар. Архивное фото
ООН, 12 июл – РИА Новости. Беспрецедентное число лесных пожаров охватило с начала лета арктическую часть Аляски и Сибири – сгорела площадь в 100 тысяч футбольных полей, выброс углекислого газа в атмосферу равняется годовому выхлопу углекислого газа Швеции, сообщил на брифинге журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"В июне в арктическом регионе наблюдается беспрецедентное число лесных пожаров, согласно данным Всемирной метеорологической организации", - сказал Хак.
По его словам, сообщается более чем о 100 лесных пожарах на полярном круге, настолько крупных, что они покрыли бы "площадь в почти 100 тысяч футбольных полей".
Как указал Хак, обычно жаркая и сухая погода способствует распространению лесных пожаров. В частности, температура на Аляске в июне достигала 32 градусов, а некоторых частях Сибири превышала норму на 10 градусов, пояснил он.
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По словам Хака, ссылающегося на данные Всемирной метеорологической организации, потепление в северной части земного шара происходит быстрее, чем на остальной территории Земли.
"Лесные пожары также выделяют углекислый газ в атмосферу, способствуя глобальному потеплению. Только в июне арктические пожары выбросили в атмосферу 50 мегатонн углекислого газа. Для наглядности - это эквивалентно годовому выбросу CO2 в Швеции", - отметил Хак.
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Всемирная метеорологическая организацияАляскаООНВ мире
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