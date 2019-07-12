В ООН рассказали о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в этом году

ООН, 12 июл – РИА Новости. Беспрецедентное число лесных пожаров охватило с начала лета арктическую часть Аляски и Сибири – сгорела площадь в 100 тысяч футбольных полей, выброс углекислого газа в атмосферу равняется годовому выхлопу углекислого газа Швеции, сообщил на брифинге журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"В июне в арктическом регионе наблюдается беспрецедентное число лесных пожаров, согласно данным Всемирной метеорологической организации", - сказал Хак.

По его словам, сообщается более чем о 100 лесных пожарах на полярном круге, настолько крупных, что они покрыли бы "площадь в почти 100 тысяч футбольных полей".

Как указал Хак, обычно жаркая и сухая погода способствует распространению лесных пожаров. В частности, температура на Аляске в июне достигала 32 градусов, а некоторых частях Сибири превышала норму на 10 градусов, пояснил он.

По словам Хака, ссылающегося на данные Всемирной метеорологической организации, потепление в северной части земного шара происходит быстрее, чем на остальной территории Земли.