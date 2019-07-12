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РИА Новости
Технологические конкурсы Up Great

Объявлены итоги конкурса Up Great по водородным топливным элементам

Вчера, 21:18
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Команда "Беспилотные вертолетные системы" и команда "Политех", объединившая специалистов ЮРГПУ им. М.И. Платова и компании "ИнЭнерджи", показали лучший результат по итогам прошедших в Москве первых в России испытаний среди разработчиков энергоустановок на водородных топливных элементах, сообщает пресс-службы Российской венчурной компании.
РВК, Фонд "Сколково" и Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступили организаторами конкурса, который проводился в целях реализации Национальной технологической инициативы.
Всего на участие в конкурсе было подано 12 заявок от инженерных команд, коммерческих компаний и научных организаций со всей России.
"Лучший результат определен в ходе испытательных полетов, которые прошли на территории МВЦ "Крокус Экспо". Участникам конкурса "Первый элемент" необходимо было разработать энергетическую установку — аналог аккумулятора — на водородных топливных элементах для малых беспилотных летательных аппаратов с заданными характеристиками. Разработчикам необходимо было смонтировать созданную энергоустановку на специальной мультикоптерной платформе, после чего она должна продержаться в воздухе не менее трех часов", - говорится в пресс-релизе.
Однако, как отмечает пресс-служба, технологический барьер конкурса не был преодолен. Поэтому призовой фонд в размере 60 миллионов рублей может быть направлен на следующие конкурсы Up Great.
По словам генерального директора РВК Александра Повалко, перед участниками конкурса стояла не просто задача преодолеть технологический барьер, а научиться мыслить в условиях глобальных технологических вызовов, быть способными предложить решение, которое приблизит к появлению принципиально новых технологий в области водородной энергетики.
"И с этой задачей финалисты справились, несмотря на то, что им не удалось преодолеть технологический барьер. Они смогли разработать перспективные инновационные продукты, которые усилят потенциал развития индустрии беспилотных летательных аппаратов в России и в мире. Финал конкурса еще раз подтвердил, что наша страна обладает мощным технологическим заделом и научными разработками для встраивания в новый глобальный рынок водородной энергетики, который сегодня активно формируется", — отметил Повалко, слова которого цитирует пресс-служба РВК.
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Технологические конкурсы Up GreatАлександр ПовалкоРоссияТехнологии
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