Объявлены итоги конкурса Up Great по водородным топливным элементам

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Команда "Беспилотные вертолетные системы" и команда "Политех", объединившая специалистов ЮРГПУ им. М.И. Платова и компании "ИнЭнерджи", показали лучший результат по итогам прошедших в Москве первых в России испытаний среди разработчиков энергоустановок на водородных топливных элементах, сообщает пресс-службы Российской венчурной компании.

РВК, Фонд "Сколково" и Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступили организаторами конкурса, который проводился в целях реализации Национальной технологической инициативы.

Всего на участие в конкурсе было подано 12 заявок от инженерных команд, коммерческих компаний и научных организаций со всей России.

"Лучший результат определен в ходе испытательных полетов, которые прошли на территории МВЦ "Крокус Экспо". Участникам конкурса "Первый элемент" необходимо было разработать энергетическую установку — аналог аккумулятора — на водородных топливных элементах для малых беспилотных летательных аппаратов с заданными характеристиками. Разработчикам необходимо было смонтировать созданную энергоустановку на специальной мультикоптерной платформе, после чего она должна продержаться в воздухе не менее трех часов", - говорится в пресс-релизе.

Однако, как отмечает пресс-служба, технологический барьер конкурса не был преодолен. Поэтому призовой фонд в размере 60 миллионов рублей может быть направлен на следующие конкурсы Up Great.

По словам генерального директора РВК Александра Повалко, перед участниками конкурса стояла не просто задача преодолеть технологический барьер, а научиться мыслить в условиях глобальных технологических вызовов, быть способными предложить решение, которое приблизит к появлению принципиально новых технологий в области водородной энергетики.