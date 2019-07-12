КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко пока не получал повесток на допрос от следственных органов, в том числе от Госбюро расследований Украины, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в пятницу.

Ранее украинское издание "theБабель" со ссылкой на пресс-секретаря Госбюро расследований Анжелику Иванову сообщило, что ведомство вызвало экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 17 июля. При этом Иванова не уточнила, по какому именно делу вызывают Порошенко. Также экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Порошенко вызвали на допрос по делу о якобы легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

"Пресс-служба "Европейской солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов", - говорится на сайте политсилы.