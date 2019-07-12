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РИА Новости

Порошенко пока не получал повесток на допрос

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко пока не получал повесток на допрос от следственных органов, в том числе от Госбюро расследований Украины, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в пятницу.
Ранее украинское издание "theБабель" со ссылкой на пресс-секретаря Госбюро расследований Анжелику Иванову сообщило, что ведомство вызвало экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 17 июля. При этом Иванова не уточнила, по какому именно делу вызывают Порошенко. Также экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Порошенко вызвали на допрос по делу о якобы легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
"Пресс-служба "Европейской солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов", - говорится на сайте политсилы.
Единственным источником информации об этом документе, отметили в пресс-службе, для них является экс-замглавы администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов, "который по негласному согласию руководства офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований".
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
11 июля, 15:53
"Арест имущества как минимум". Порошенко вызвали на допрос Госбюро расследований Украины вызвало Петра Порошенко на допрос. В эфире радио Sputnik политолог Кира Сазонова высказал мнение о том, как будет развиваться ситуация для бывшего украинского лидера.
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