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РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Новой Москве

Вчера, 21:13
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля в поселении Картмазово Новой Москвы", - сказала Волк.
Она отметила, что к настоящему моменту 25-летний житель столицы задержан, в ближайшее время с ним проведут следственные действия.
Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя главного СУ СК по Москве Юлия Иванова, сейчас подозреваемого везут для допроса в управление.
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Новая МоскваИрина ВолкМВД РоссииМоскваПроисшествия
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