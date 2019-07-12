Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Новой Москве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля в поселении Картмазово Новой Москвы", - сказала Волк.

Она отметила, что к настоящему моменту 25-летний житель столицы задержан, в ближайшее время с ним проведут следственные действия.