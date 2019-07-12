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РИА Новости

Недопущенные в Мексику россияне вернутся на родину 16 июля

Вчера, 21:10
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МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Группа россиян, не пропущенных через пограничный контроль в аэропорту мексиканского Канкуна, вылетит на родину рейсом компании Nordwind 16 июля, сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
Речь идет о 15 пассажирах с паспортами России: 14 из них были не допущены в Мексику 6 июля, еще один остался от группы, которая не попала в страну 4 июля.
"Так как не было возможности отправить их тем же рейсом, как это происходит обычно, они должны ждать следующего чартера, который будет 16 июля", - сказала Вольперт.
Ранее 4 и 6 июля были задержаны в общей сложности 24 человека с чартерных рейсов, прибывших в Канкун. По мнению миграционной службы Мексики, у большинства из них цели поездки не соответствовали заявленной, а нескольким вообще был запрещен въезд в Мексику. Еще у нескольких пассажиров паспорта были российские, но они прибыли из Узбекистана. Миграционная служба посчитала, что их паспорта вообще могут быть фальшивыми, сообщили в посольстве России в Мехико.
Вольперт уточнила, что все это время россияне находятся не в аэропорту Канкуна, а перемещены в миграционный пункт в городе Четумаль.
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