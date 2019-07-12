Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Видеозапись его встречи с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Он также заявил о готовности к обмену заключенными.

"Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших", — сказал президент Украины.

Путин и Зеленский впервые пообщались накануне. Лидеры двух стран обсудили выполнение Минских соглашений и возможность встреч в нормандском формате. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор носил прагматичный характер и был ознакомительным, однако сам "сам факт общения" в Кремле считают важным. Диалог инициировала украинская сторона.

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу — они прошли в акваторию Черного моря, которая была временно закрыта, и направились к Керченскому проливу. После опасных маневров и неподчинения пограничникам катера задержали вместе с экипажем. На борту находились 22 моряка и два сотрудника СБУ. Сейчас все они — фигуранты уголовного дела о незаконном пересечении госграницы.