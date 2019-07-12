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РИА Новости

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Вчера, 21:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Видеозапись его встречи с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.
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Зеленский отметил, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Он также заявил о готовности к обмену заключенными.
"Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших", — сказал президент Украины.
Путин и Зеленский впервые пообщались накануне. Лидеры двух стран обсудили выполнение Минских соглашений и возможность встреч в нормандском формате. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор носил прагматичный характер и был ознакомительным, однако сам "сам факт общения" в Кремле считают важным. Диалог инициировала украинская сторона.
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В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу — они прошли в акваторию Черного моря, которая была временно закрыта, и направились к Керченскому проливу. После опасных маневров и неподчинения пограничникам катера задержали вместе с экипажем. На борту находились 22 моряка и два сотрудника СБУ. Сейчас все они — фигуранты уголовного дела о незаконном пересечении госграницы.
Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией. При этом президент подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны. Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, предложил обменять украинских моряков на Петра Порошенко, отдавшего преступный приказ о провокации.
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"С Донбассом поступим по-новому". Как Зеленский взорвал украинскую политику
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Человек с недалёкой логикой. "Отдайте нам всех наших"... а завтра "наши" снова устроют гадости и не дай бог кровь?? Главный вопрос - надо решать, что это не ПОВТОРИТСЯ! а сегодня его же командующий флотом (подчинённый!) бьёт в грудь кулаком, что они снова пойдут в Керченский пролив. Ну и на кой ляд отдавать преступников и ждать повторения того же самого преступления? Резюме: такой же недоговороспособный преЗЕдент, как предыдущий. Политика - это всегда сделка, а не пацанские понты а-ля КВН.
12 июля, 21:29
Дмитрий Широков
173201113
лексика у него... пацанская какая-то.
12 июля, 21:13
Наталья Бурова
139102114
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