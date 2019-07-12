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РИА Новости

В ГД внесли проект, разрешающий показывать образы людей в рекламе алкоголя

Вчера, 20:59
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдел алкогольной продукции . Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, являющихся зарегистрированными товарными знаками, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения в статью 21 ФЗ "О рекламе" предлагает внести член Совета Федерации Сергей Калашников.
"Законопроектом предлагается установить положения, закрепляющие возможность использования в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, являющихся зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками. Подобные меры будут способствовать упорядочению реализации прав владельца на средства индивидуализации юридического лица и обеспечение реализации данных прав в рекламе", - говорится в пояснительной записке.
Автор подчеркивает, что существующий запрет на демонстрацию в рекламе алкогольной продукции товарных знаков, содержащих изображения людей и животных, не представляется эффективным в качестве меры по борьбе со злоупотреблением алкоголя, так как товарный знак алкогольной продукции в рекламе неактивно воздействует на потребителей с точки зрения чрезмерного употребления алкогольной продукции.
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"В настоящее время Федеральный закон "О рекламе" запрещает использовать в рекламе алкогольной продукции в разрешенных для этого местах образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации", - отмечается в документе.
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