В ГД внесли проект, разрешающий показывать образы людей в рекламе алкоголя

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, являющихся зарегистрированными товарными знаками, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения в статью 21 ФЗ "О рекламе" предлагает внести член Совета Федерации Сергей Калашников.

"Законопроектом предлагается установить положения, закрепляющие возможность использования в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, являющихся зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками. Подобные меры будут способствовать упорядочению реализации прав владельца на средства индивидуализации юридического лица и обеспечение реализации данных прав в рекламе", - говорится в пояснительной записке.

Автор подчеркивает, что существующий запрет на демонстрацию в рекламе алкогольной продукции товарных знаков, содержащих изображения людей и животных, не представляется эффективным в качестве меры по борьбе со злоупотреблением алкоголя, так как товарный знак алкогольной продукции в рекламе неактивно воздействует на потребителей с точки зрения чрезмерного употребления алкогольной продукции.