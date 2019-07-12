Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.

Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что приговор Маркиву будет обжалован.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова в июне 2017 года. Сторона обвинения утверждает, что Маркив находился в составе подразделения, дислоцировавшегося на вершине горы Карачун, откуда был открыт обстрел позиции на дистанции в свыше полутора километров.

На судебном заседании в середине мая показания дал исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан. В 2014 году он был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском. В суде он рассказал, что тяжелого вооружения у бойцов добровольческого батальона Маркива не было. Представители пострадавшей стороны в ответ предъявили суду фотографию Маркива времен службы в Донбассе, на которой он позирует с гранатометом.

Среди представленных адвокатами обвинения материалов - фотографии Маркива на фоне флага с нацистской символикой, который он в суде назвал трофеем, а также фотографии с испуганным мужчиной, к голове которого пистолет приставил человек, похожий на осуждённого.

По версии обвинения, обстрел машины, в которой находились Миронов, Рогелон и Роккелли, был произведен преднамеренно. Автомобиль сначала обстреляли из автоматического оружия, а потом придорожный откос, в который они сбежали, накрыли минометным огнем.