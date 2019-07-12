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РИА Новости

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Вчера, 20:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен итальянским судом к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что приговор Маркиву будет обжалован.
"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова в июне 2017 года. Сторона обвинения утверждает, что Маркив находился в составе подразделения, дислоцировавшегося на вершине горы Карачун, откуда был открыт обстрел позиции на дистанции в свыше полутора километров.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 17:48
Аваков пообещал обжаловать приговор итальянского суда экс-бойцу ВСУ
На судебном заседании в середине мая показания дал исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан. В 2014 году он был одним из командиров подразделений в штабе операции киевских силовиков под Славянском. В суде он рассказал, что тяжелого вооружения у бойцов добровольческого батальона Маркива не было. Представители пострадавшей стороны в ответ предъявили суду фотографию Маркива времен службы в Донбассе, на которой он позирует с гранатометом.
Среди представленных адвокатами обвинения материалов - фотографии Маркива на фоне флага с нацистской символикой, который он в суде назвал трофеем, а также фотографии с испуганным мужчиной, к голове которого пистолет приставил человек, похожий на осуждённого.
По версии обвинения, обстрел машины, в которой находились Миронов, Рогелон и Роккелли, был произведен преднамеренно. Автомобиль сначала обстреляли из автоматического оружия, а потом придорожный откос, в который они сбежали, накрыли минометным огнем.
Маркив переехал в Италию в 2002 году в 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". Маркива арестовали в конце июня 2017 года в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел, чтобы навестить мать. В январе в ходе очередного заседания стало известно, что Маркив планировал побег из-под ареста и был переведен в другую тюрьму.
Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
17 мая 2018, 08:00
Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно
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Владимир ЗеленскийИталияУкраинаВ мире
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