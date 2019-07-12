Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает Следственный комитет.
В детскую больницу Назрани 4 июля доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки по подозрению в истязаниях ребенка. По данным следствия, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. У подозреваемой и ее супруга-полицейского есть двое своих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.
"Сегодня следователем регионального СУСК России (Макке) Ганиевой предъявлено обвинение", - говорится в сообщении ведомства на странице в "ВКонтакте".
Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.
Следователи установили, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева систематически избивала девочку ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.