Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

В детскую больницу Назрани 4 июля доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки по подозрению в истязаниях ребенка. По данным следствия, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. У подозреваемой и ее супруга-полицейского есть двое своих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.