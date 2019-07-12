В офисе кандидата от партии Зеленского нашли "жучки"

"В офисе кандидата партии "Слуга народа" Виктора Романюка, который баллотируется в 58-м округе, нашли подслушивающее устройство. Сотрудники немедленно вызвали полицию", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.