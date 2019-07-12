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РИА Новости

В офисе кандидата от партии Зеленского нашли "жучки"

Вчера, 20:47
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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Подслушивающее устройство обнаружено в мариупольском офисе кандидата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщила в пятницу пресс-служба политсилы.
"В офисе кандидата партии "Слуга народа" Виктора Романюка, который баллотируется в 58-м округе, нашли подслушивающее устройство. Сотрудники немедленно вызвали полицию", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Проводятся следственные действия. Офис проверяют на наличие других жучков.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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