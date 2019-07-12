Украинский "24 канал" перенес телемост с грузинским "Рустави 2"

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Альтернативный телемост между украинским "24 каналом" и грузинским "Рустави 2" перенесли по техническим причинам, сообщил ведущий украинского телеканала Артем Овдиенко, который ранее его и анонсировал.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Друзья! С превеликим сожалением вынужден сообщить, что анонсированный мною на эту пятницу телемост Украина-Грузия не состоится. Он ни в коем разе не отменен, а лишь отсрочен", - написал Овдиенко в пятницу в Facebook.

По его словам, телемост отложили по техническим причинам. "Тут нет никаких политических причин, скорее, они технического характера", - отметил он.

Владельцем "24 канала" является бизнесмен Роман Андрейко, который входит в партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.