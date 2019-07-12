Эксперт счел формат телемоста между Россией и Украиной актуальным

"Конечно, такой формат абсолютно необходим, он назрел, но пока на Украине такая ситуация междувластья, я боюсь, что полноформатно, как хотелось изначально, провести его, к сожалению, не удастся. Но это не значит, что не надо стремиться к этому. Все равно даже в таком усеченном виде было видно, что идея назрела, что это действительно необходимо, что люди к этому тянутся, но пока провести его в полном объеме, к сожалению, не удастся", - сказал Жарихин РИА Новости, комментируя прошедший в пятницу телемост.