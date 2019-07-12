Эксперт счел формат телемоста между Россией и Украиной актуальным

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Формат телемоста для диалога между Россией и Украиной актуален и необходим, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Телемост прошел в пятницу вечером в рамках программы "Надо поговорить". Часть украинских гостей участвовала в передаче через Skype, часть приехала в студию телеканала "Россия 1".
"Конечно, такой формат абсолютно необходим, он назрел, но пока на Украине такая ситуация междувластья, я боюсь, что полноформатно, как хотелось изначально, провести его, к сожалению, не удастся. Но это не значит, что не надо стремиться к этому. Все равно даже в таком усеченном виде было видно, что идея назрела, что это действительно необходимо, что люди к этому тянутся, но пока провести его в полном объеме, к сожалению, не удастся", - сказал Жарихин РИА Новости, комментируя прошедший в пятницу телемост.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник украинский телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес, в результате чего "Россия 1" сменила формат.