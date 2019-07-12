Эксперт оценил значимость телемоста Россия-Украина

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российско-украинский телемост на телеканале "Россия 1" прошел успешно, его можно рассматривать как "сигнал оттепели" в двусторонних отношениях, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Телемост прошел в пятницу вечером в рамках программы "Надо поговорить". Часть украинских гостей участвовала в передаче через Skype, часть приехала в студию телеканала "Россия 1".

"Эту программу подстерегали разные опасности, разные риски уйти в какую-то, пусть даже скрытую, но пропаганду. Но мне кажется, что авторам программы удалось этого избежать. Она удачно получилась, люди очень искренне говорят. Если бы это было на украинском телевидении, это должно было произвести на людей позитивное впечатление как некая оттепель, начало оттепели в отношениях между нашими странами", - заявил Погребинский РИА Новости, делясь своими впечатлениями от передачи.

Он отметил, что программа "удалась" благодаря тому, что прошла "без политики, без пропаганды". Эксперт затруднился оценить перспективы такого формата общения российского и украинского общества, но отметил, что "хорошо было бы также экспертную площадку сделать, чтобы она была не пропагандистской, а (была) содержательная дискуссия". "Это сделать сложнее, но к этому надо идти. Я думаю, что можно подумать, как это сделать", - заявил собеседник агентства.

По его оценкам, передачу могли посмотреть на Украине "миллионы". "Это некий сигнал оттепели", - повторил эксперт.

Он отметил, что передача отличается от тех программ, куда приходят профессиональные украинские эксперты и выступают в определенном амплуа. "А эта программа с большим уважением к народам – и русскому, и украинскому", - добавил Погребинский.