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РИА Новости

"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка

Вчера, 20:17
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© Depositphotos / resimoneМоскитная сетка
Москитная сетка
© Depositphotos / resimone
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американка Кэрол Феннер столкнулась с травлей в соцсетях из-за необычного вида ее ребенка, сообщает Metro.
© аккаунт Кэрол Феннер в FacebookЛуна Феннер
Луна Феннер
© аккаунт Кэрол Феннер в Facebook
Луна Феннер
Сначала врачи приняли черное пятно, покрывающее большую часть лица ее дочери, за рак кожи. Однако после проведения анализов оказалось, что у нее меланоцитарный невус – редкое родимое пятно.
Женщина решила рассказать об истории дочери в соцсетях. Однако в ответ она получила огромное количество оскорбительных комментариев и даже угрозы.
"Думаю, что люди в шоке, когда видят ее. Я бы тоже удивилась. Но мне кажется, людям следует подумать о своей реакции", – рассказала Феннер.
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Однако нашлись и те пользователи, которые восхитились необычной внешностью девочки.
"Некоторые называют ее маленькой бабочкой из-за формы ее родинки", – поделилась американка.
Иногда Феннер получает фотографии от людей со всего мира, которые разрисовывают свои лица, чтобы выразить солидарность с ее дочерью. Она призналась, что ей приятно, что незнакомцы пытаются ее поддержать.
Сейчас родители Луны ищут способ избавиться от родимого пятна, потому что боятся, что их дочь столкнется с нападками. Они уже проконсультировались с несколькими хирургами.
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