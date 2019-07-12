"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американка Кэрол Феннер столкнулась с травлей в соцсетях из-за необычного вида ее ребенка, Американка Кэрол Феннер столкнулась с травлей в соцсетях из-за необычного вида ее ребенка, сообщает Metro.

Сначала врачи приняли черное пятно, покрывающее большую часть лица ее дочери, за рак кожи. Однако после проведения анализов оказалось, что у нее меланоцитарный невус – редкое родимое пятно.

Женщина решила рассказать об истории дочери в соцсетях. Однако в ответ она получила огромное количество оскорбительных комментариев и даже угрозы.

"Думаю, что люди в шоке, когда видят ее. Я бы тоже удивилась. Но мне кажется, людям следует подумать о своей реакции", – рассказала Феннер.

Однако нашлись и те пользователи, которые восхитились необычной внешностью девочки.

"Некоторые называют ее маленькой бабочкой из-за формы ее родинки", – поделилась американка.

Иногда Феннер получает фотографии от людей со всего мира, которые разрисовывают свои лица, чтобы выразить солидарность с ее дочерью. Она призналась, что ей приятно, что незнакомцы пытаются ее поддержать.