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РИА Новости

Депутат поддержал проведение телемоста между Россией и Украиной

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет приветствовал прошедший телемост между Россией и Украиной и считает, что это может стать началом нормализации диалога между двумя странами.
В пятницу впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1" прошел телемост.
"Хочется, чтобы поступательные шаги шли не только от народа, от журналистов и телевидения. Хочется, чтобы от политиков шли такие же шаги встречные. Я только могу приветствовать, что это действительно является началом какого- то нормального, скажем так, общения", - сказал РИА Новости Шеремет.
Парламентарий отметил, что за таким диалогами могут последовать и круглые столы для решения накопленных проблем за большой промежуток времени. "И все равно, хотим мы этого или не хотим, нам придется садиться и разгребать те завалы, которые были созданы предыдущим, скажем так, руководством Украины", - добавил депутат.
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
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Телемост Россия - УкраинаМихаил ШереметГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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