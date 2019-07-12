Депутат поддержал проведение телемоста между Россией и Украиной

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет приветствовал прошедший телемост между Россией и Украиной и считает, что это может стать началом нормализации диалога между двумя странами.

В пятницу впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1" прошел телемост.

"Хочется, чтобы поступательные шаги шли не только от народа, от журналистов и телевидения. Хочется, чтобы от политиков шли такие же шаги встречные. Я только могу приветствовать, что это действительно является началом какого- то нормального, скажем так, общения", - сказал РИА Новости Шеремет.

Парламентарий отметил, что за таким диалогами могут последовать и круглые столы для решения накопленных проблем за большой промежуток времени. "И все равно, хотим мы этого или не хотим, нам придется садиться и разгребать те завалы, которые были созданы предыдущим, скажем так, руководством Украины", - добавил депутат.