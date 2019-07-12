Ситтель надеется на участие украинских каналов в следующем телемосту

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов надеются, что в следующий раз им удастся провести телемост между Россией и Украиной вместе с коллегами из киевской студии.

Ранее анонс программы "Надо поговорить" вызвал бурное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены". В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.