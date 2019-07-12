Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T20:14Z
https://ria.ru/20190712/1556478124.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/54182/41/541824181_0:317:1667:1255_1036x0_80_0_0_5a50c834efca269a8cb8f9965eca3528.jpg
РИА Новости

Ситтель надеется на участие украинских каналов в следующем телемосту

Вчера, 20:13
660
© Пресс-служба телеканала «Россия-1»Мария Ситтель
Мария Ситтель
© Пресс-служба телеканала «Россия-1»
Мария Ситтель. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов надеются, что в следующий раз им удастся провести телемост между Россией и Украиной вместе с коллегами из киевской студии.
"Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег", - сказала Ситтель в конце программы "Надо поговорить" на телеканале "Россия-1".
"Мы верим, что добро победит" - добавил Малахов.
Эфир завершился песней из фильма "В бой идут одни старики".
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Вчера, 20:12
Народный артист Украины оценил идею телемоста с Россией
Ранее анонс программы "Надо поговорить" вызвал бурное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены". В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.
911206
Обсудить 2
РоссияУкраинаОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Эксперт оценил значимость телемоста Россия-Украина
РИА
Новости
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Народный артист Украины оценил идею телемоста с Россией
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост прошел между Россией и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на КамАЗе
Лента
новостей
Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат поддержал проведение телемоста между Россией и Украиной
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Путин и Зеленский найдут выход из кризиса, считает украинский продюсер
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
"Роскосмос" получил первые снимки Земли со спутника "Метеор-М"
Москитная сетка
"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Украинский "24 канал" перенес телемост с грузинским "Рустави 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния