ЦИК Украины отказал 17 россиянам в регистрации наблюдателями на выборах

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать 17 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами РФ, сообщила пресс-служба ЦИК Украины в Facebook.
Выборы в Верховную раду Украины должны состояться 21 июля.
"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации", - сообщила пресс-служба ЦИК в пятницу.
В пресс-службе добавили, что комиссия отказала в регистрации российским гражданам в соответствии с требованиями закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
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По данным комиссии, ЦИК в пятницу зарегистрировал 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. По состоянию на 12 июля комиссией зарегистрированы 1 413 официальных наблюдателей: от десяти иностранных государств - 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций - 1 355 официальных наблюдателей.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что направить наблюдателей на выборы в Верховную раду Украины готов и Центризбирком, но надежды, что их пустит украинская сторона, мало.
На президентских выборах на Украине весной этого года российских граждан впервые в качестве наблюдателей не было. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл отказ Киева в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на президентские выборы на Украине нелегитимным. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявляла, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.