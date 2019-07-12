ЦИК Украины отказал 17 россиянам в регистрации наблюдателями на выборах

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать 17 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами РФ, сообщила пресс-служба ЦИК Украины в Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать 17 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами РФ, сообщила пресс-служба ЦИК Украины в Facebook

Выборы в Верховную раду Украины должны состояться 21 июля.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации", - сообщила пресс-служба ЦИК в пятницу.

В пресс-службе добавили, что комиссия отказала в регистрации российским гражданам в соответствии с требованиями закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

По данным комиссии, ЦИК в пятницу зарегистрировал 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. По состоянию на 12 июля комиссией зарегистрированы 1 413 официальных наблюдателей: от десяти иностранных государств - 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций - 1 355 официальных наблюдателей.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что направить наблюдателей на выборы в Верховную раду Украины готов и Центризбирком, но надежды, что их пустит украинская сторона, мало.