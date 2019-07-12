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РИА Новости

"Роскосмос" получил первые снимки Земли со спутника "Метеор-М"

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первые снимки земной поверхности получены с метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, который был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный 5 июля, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"Сегодня осуществлен перевод в режим съемки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведенный анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме. С МСУ-МР получены первые снимки хорошего качества, которые уже переданы разработчику космического аппарата "Метеор-М" номер 2-2", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что все обеспечивающие системы спутника работают в штатном режиме и без замечаний.
В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1 и 2, и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный. 5 июля 2019
5 июля, 13:50
В "Роскосмосе" сообщили об успешном выведении 33 спутников на орбиту
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