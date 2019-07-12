"Роскосмос" получил первые снимки Земли со спутника "Метеор-М"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первые снимки земной поверхности получены с метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, который был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный 5 июля, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"Сегодня осуществлен перевод в режим съемки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведенный анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме. С МСУ-МР получены первые снимки хорошего качества, которые уже переданы разработчику космического аппарата "Метеор-М" номер 2-2", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, запущенного 5 июля с космодрома #Восточный — https://t.co/FMXATKRsAF— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 июля 2019 г.
Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний pic.twitter.com/CdkMe9jU8h
Отмечается, что все обеспечивающие системы спутника работают в штатном режиме и без замечаний.
В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1 и 2, и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.