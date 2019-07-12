Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T20:17Z
https://ria.ru/20190712/1556477455.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154798/78/1547987816_0:97:3064:1821_1036x0_80_0_0_6a73ecdda47f0b05cd3d69bbe3ca7f2f.jpg
РИА Новости

ЦБ исключил из реестра МФО, сотрудники которой угрожали московской школе

Вчера, 20:17
577
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банк России исключил из государственного реестра микрокредитную компанию "Шиллинг", представители которой зимой угрожали коллективу столичной школы, за неоднократные нарушения законодательных требований, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 12 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", федерального закона "О потребительском кредите (займе)", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ШИЛЛИНГ", - сказано в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
8 ноября 2018, 09:07
В Хабаровске коллекторы разместили в соцсетях порноколлаж с дочкой должника
В числе нарушений ЦБ назвал невключение в индивидуальные условия договоров займа условий о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав требований по нему, превышение предельного размера неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа или уплате процентов на сумму займа, а также нарушение порядка расчета полной стоимости займа.
Кроме того, в числе нарушений значатся представление существенно недостоверных отчетных данных, несоблюдение табличной формы договоров потребительского кредита (займа) и отражение полной стоимости займа в договорах с нарушением требований.
Телефон
15 января, 15:16
В Москве коллекторы пригрозили учителям школы из-за долга родителей ученика
Партия "Единая Россия" в январе направила официальные запросы председателю Центрального банка РФ, исполняющему обязанности прокурора Москвы и руководителю управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве с просьбой защитить школу номер 1285 от коллекторов и проверить факты угроз с их стороны.
УФССП России по Москве возбудило дело об административном правонарушении. По результатам проверки работники службы установили, что нарушителями оказались представители МКК "Шиллинг". Микрофинансовая организация и ее директор были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
6 февраля 2017, 14:00
От жительницы Карелии требовали вернуть чужой долг, опубликовав порно с ней
2421101
Обсудить 1
Федеральная служба судебных приставов РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
РИА
Новости
Москитная сетка
"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка
Телеканал "112.Украина" обратился к международным организациям из-за угроз
В городе Среднеколымске республики Саха мужчина расстрелял наряд дежурной части полиции. 12 июля 2019
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Лента
новостей
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Украинский "24 канал" перенес телемост с грузинским "Рустави 2"
Певец Вахтанг Кикабидзе
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Глава МВД Эстонии прокомментировал ситуацию с русским языком в республике
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Новой Москве
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Народный артист Украины оценил идею телемоста с Россией
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"
В Сочи арестовали подростка, пытавшегося убить незнакомую девочку на улице
Мария Ситтель
Ситтель надеется на участие украинских каналов в следующем телемосту
В офисе кандидата от партии Зеленского нашли "жучки"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния