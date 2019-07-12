Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли

НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Красный Карачай Зеленчукского района группа туристов из четырех человек из Калининградской области перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут. На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. Группа была зарегистрирована в подразделении МЧС.