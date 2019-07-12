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РИА Новости

Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли

Вчера, 19:52
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорная река Псыш на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
Горная река Псыш на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Красный Карачай Зеленчукского района группа туристов из четырех человек из Калининградской области перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут. На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. Группа была зарегистрирована в подразделении МЧС.
"Троих туристов извлекли на берег выше 1,5 км села Хасаут-Греческое, их состояние удовлетворительное. Четвертый пострадавший, предположительно, находится в перевернувшемся катамаране, который прибило на противоположный берег реки Аксаут", - говорится в сообщении.
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МЧСКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
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