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РИА Новости

Спикер парламента Чечни подарил Кадырову копию термостакана Путина

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 12 июл – РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов подарил главе Чечни Рамзану Кадырову копию знаменитого миниатюрного термоса президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Белый керамический термоcтакан Путина с изображением российского герба попал в объективы телекамер во время обеда на саммите лидеров G20 в Осаке в конце июня этого года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20, потому что "постоянно пьет чай из этого термоса".
Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.
Подарок спикер вручил Кадырову после завершения заседания парламента в пятницу с участием главы Чечни. На нем было принято решение о переименовании родового села Кадырова в честь его отца - первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, в Ахмат-Юрт.
Кадыров с радостью принял подарок со словами "я его сдам в музей" и поблагодарил Даудова.
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Магомед ДаудовБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРамзан КадыровЧечняРоссияОбщество
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