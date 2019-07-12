Спикер парламента Чечни подарил Кадырову копию термостакана Путина

ГРОЗНЫЙ, 12 июл – РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов подарил главе Чечни Рамзану Кадырову копию знаменитого миниатюрного термоса президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.

Белый керамический термоcтакан Путина с изображением российского герба попал в объективы телекамер во время обеда на саммите лидеров G20 в Осаке в конце июня этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20, потому что "постоянно пьет чай из этого термоса".

Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.

Подарок спикер вручил Кадырову после завершения заседания парламента в пятницу с участием главы Чечни. На нем было принято решение о переименовании родового села Кадырова в честь его отца - первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, в Ахмат-Юрт.