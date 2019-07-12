Писатель Инин увиделся по телемосту с братом в Виннице спустя 40 лет

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телемост, организованный каналом "Россия 1", позволил писателю, драматургу, заслуженному деятелю искусств РСФСР Аркадию Инину увидеться после 40 лет разлуки с братом Михаилом Любинским, который живет в Виннице.

"Теперь меня в родной Харьков не пускают", - сказал Инин, который родился в Харькове и прожил в этом городе 30 лет.

"Постепенно наши жизненные пути расходились: я уехал в Винницу, Алик переехал в Москву, но связь мы не теряли", - сказал Любинский по видеосвязи из Винницы. "Более 40 лет мы вживую не встречались", - посетовал он.

"Надо пытаться сохранять в душе воспоминания о тех прекрасных временах, когда мы были вместе – не только мы с братьями, но и народы России и Украины", - отметил Инин в эфире телемоста "Надо поговорить".