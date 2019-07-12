Трамп заявил о "смерти" Арнольда Шварценеггера

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Журналист Yahoo News Хантер Уокер написал в твиттере, что президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил о смерти актера Арнольда Шварценеггера.
"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", — процитировал Уокер слова Трампа.
Журналист уточнил в твите, что актер на самом деле жив.
Фраза привлекла внимание многих СМИ, в комментарии пришел и сам "Мистер Вселенная".
"Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?" — написал Шварценеггер.
Позднее Уокер в комментариях решил уточнить, что речь идет о рейтинге реалити-шоу "Ученик" на NBC с участием актера.
Трамп с 2004 года был исполнительным продюсером и ведущим этого телешоу на протяжении 14 сезонов.
Программа показывала высокие рейтинги и получила три номинации на Emmy.
После победы Трампа на президентских выборах роль ведущего передали Шварценеггеру. 15-й сезон шоу стал последним.