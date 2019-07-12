Трамп заявил о "смерти" Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер на 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице. Архивное фото

Арнольд Шварценеггер на 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Журналист Yahoo News Хантер Уокер написал в Журналист Yahoo News Хантер Уокер написал в твиттере , что президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил о смерти актера Арнольда Шварценеггера.

"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", — процитировал Уокер слова Трампа.

Журналист уточнил в твите, что актер на самом деле жив.

Фраза привлекла внимание многих СМИ, в комментарии пришел и сам "Мистер Вселенная".

"Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?" — написал Шварценеггер.

Позднее Уокер в комментариях решил уточнить, что речь идет о рейтинге реалити-шоу "Ученик" на NBC с участием актера.

Трамп с 2004 года был исполнительным продюсером и ведущим этого телешоу на протяжении 14 сезонов.

Программа показывала высокие рейтинги и получила три номинации на Emmy.