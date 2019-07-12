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РИА Новости

Меньшов в ходе телемоста назвал запрет въезда на Украину жестоким

Вчера, 19:24
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель российского оскаровского комитета, кинорежиссер Владимир Меньшов дал пресс-конференцию в РИА Новости
Председатель российского оскаровского комитета, кинорежиссер Владимир Меньшов дал пресс-конференцию в РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Актер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину, назвал сложившуюся ситуацию жестокой.

"К сожалению, я могу сказать это только по телевизору, потому что доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещенных. Я отношусь к этому, как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", - сказал Меньшов в эфире телемоста с Украиной "Надо поговорить" на канале "Россия 1".

В свою очередь актриса Валентина Талызина поделилась историей своей русско-украинской семьи, а также рассказала, что ее "первой сказкой" была повесть "Тарас Бульба" Николая Гоголя, а в доме всегда готовили украинские национальные блюда.
"Куда мы денемся от дружбы? Мы должны дружить обязательно", - добавил к ее истории актер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в фильме "В бой идут одни "старики".
Ранее анонс программы "Надо поговорить" вызвал бурное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены". В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.
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Телемост Россия - УкраинаВладимир МеньшовРоссияУкраинаВ мире
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