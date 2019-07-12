Меньшов в ходе телемоста назвал запрет въезда на Украину жестоким

"К сожалению, я могу сказать это только по телевизору, потому что доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещенных. Я отношусь к этому, как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", - сказал Меньшов в эфире телемоста с Украиной "Надо поговорить" на канале "Россия 1".