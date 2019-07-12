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РИА Новости

Глава МИД Приднестровья заявил о готовности к переговорам

Вчера, 19:20
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© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев на состоявшейся в пятницу в Тирасполе встрече с посредниками и наблюдателями заявил о готовности к работе на всех уровнях переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
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"Глава МИД ПМР подтвердил готовность приднестровской стороны к активной и нацеленной на конкретный результат работе на всех уровнях переговорного процесса, включая встречи представителей Кишинева и Тирасполя по политическим вопросам", - говорится в сообщении.
Он также выразил уверенность, что предстоящее заседание "Постоянного совещания…" в Братиславе позволит существенно продвинуться вперед в разрешении актуальных проблем в экономической и социально-гуманитарной плоскости. Игнатьев подчеркнул необходимость определения в рамках этого заседания конкретных сроков и этапов практической реализации достигнутых решений.
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"Мы рады возможности общения в рамках такого широкого формата и удовлетворены тем, что все его участники согласны с необходимостью придания импульса и динамики переговорам", – приводит пресс-служба слова Игнатьева. При этом он отметил, что сложно придавать импульс диалогу в отсутствии контактов и рабочих встреч. Игнатьев сообщил, что воодушевлен известием от посредников о готовности Кишинева к контактам с Тирасполем. "Отмечу, что пока с политическим представителем Молдовы в переговорном процессе мы взаимодействуем лишь путем переписки", – констатировал глава МИД.
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини в свою очередь отметил позитивный характер прошедшей встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским. "Мы услышали готовность с вашей стороны в том, чтобы продолжить, даже скорее возобновить, позитивный диалог с Кишиневом", ­– приводит слова дипломата пресс-служба приднестровского МИД.
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По мнению Фраттини, инициатива о встрече в формате "5+2" в октябре – это своевременная возможность для включения новых предложений в повестку переговорного процесса. Как сообщил дипломат, на заседании "Постоянного совещания…" планирует присутствовать действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак. Спецпредставитель считает, что в ближайшее время необходимо возобновить встречи представителей по политическим вопросам сторон в формате "1+1".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Виталий ИгнатьевОБСЕЕвросоюзМИД ПриднестровьяРоссияСШАВ мире
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