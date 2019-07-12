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РИА Новости

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Вчера, 19:10
83195
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Вахтанг Кикабидзе
Певец Вахтанг Кикабидзе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе "хорошо зарабатывает".
Вахтанг Кикабидзе
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"У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает", — рассказал Клюев.
Артист отказался назвать источник информации, однако отметил, что "хорошо знает эту публику". Он также напомнил, что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии.
"Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все — не больше. Не выдающимся музыкантом", — сказал Клюев.
Актер Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.
Интервью с певцом Вахтангом Кикабидзе
1 июля, 17:11
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Обсудить 31
Борис КлюевВахтанг КикабидзеРоссияГрузия
Популярные комментарии
За деньги - Россия не оккупант. ))
12 июля, 19:51
bormotun2012 Da
91150011
Дык он шифруется как в "Мимино": "— Вы лётчик? — Иногда. Вообще-то я эндокринолог."
12 июля, 19:19
Дмитрий Широков
52440101
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