Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Актер Борис Клюев в интервью "МК" Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.

По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе "хорошо зарабатывает".

"У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает", — рассказал Клюев.

Артист отказался назвать источник информации, однако отметил, что "хорошо знает эту публику". Он также напомнил, что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии.

"Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все — не больше. Не выдающимся музыкантом", — сказал Клюев.