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2019-07-12T19:10Z
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РИА Новости

КПСС провела мероприятия для выдвижения кандидатов в Госдуму

Вчера, 19:10
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) провела партийные мероприятия, необходимые для выдвижения кандидатов на дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам, в последний день, когда предусмотрена такая возможность, сообщили РИА Новости в ЦИК РФ.
Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы, назначенных на единый день голосования 8 сентября, началось 18 июня. У партийных кандидатов есть срок до полуночи 12 июля, чтобы провести свои предвыборные мероприятия, до полуночи 13 июля надо представить в ЦИК документы для заверения партийных списков. В окружные комиссии кандидаты от партий должны представить документы не позднее 23 июля.
"Сегодня партийные мероприятия, необходимые для выдвижения, провела Коммунистическая партия социальной справедливости. Они должны предоставить документы в ЦИК РФ до полуночи 13 июля, тогда на следующем заседании Центризбирком рассмотрит вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых этой партией", - сказал РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Комментарием партии РИА Новости не располагает.
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Вчера, 12:31
ЦИК заверил списки кандидатов на довыборы в Госдуму от трех партий
ЦИК уже заверил предлагаемые списки кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутые Российской экологической партией "Зеленые", Коммунистической партией Коммунисты России, "Партией пенсионеров", ЛДПР, КПРФ, партиями "Справедливая Россия" и "Яблоко", а также "Партией роста", "Единой Россией", партиями "Патриоты России" и "Родина".
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам. В нижней палате парламента сейчас остаются вакантными места от Свердловской, Новгородской, Орловской областей и Хабаровского края.
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