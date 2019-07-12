КПСС провела мероприятия для выдвижения кандидатов в Госдуму

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) провела партийные мероприятия, необходимые для выдвижения кандидатов на дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам, в последний день, когда предусмотрена такая возможность, сообщили РИА Новости в ЦИК РФ.

Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы, назначенных на единый день голосования 8 сентября, началось 18 июня. У партийных кандидатов есть срок до полуночи 12 июля, чтобы провести свои предвыборные мероприятия, до полуночи 13 июля надо представить в ЦИК документы для заверения партийных списков. В окружные комиссии кандидаты от партий должны представить документы не позднее 23 июля.

"Сегодня партийные мероприятия, необходимые для выдвижения, провела Коммунистическая партия социальной справедливости. Они должны предоставить документы в ЦИК РФ до полуночи 13 июля, тогда на следующем заседании Центризбирком рассмотрит вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых этой партией", - сказал РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Комментарием партии РИА Новости не располагает.

ЦИК уже заверил предлагаемые списки кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутые Российской экологической партией "Зеленые", Коммунистической партией Коммунисты России, "Партией пенсионеров", ЛДПР, КПРФ, партиями "Справедливая Россия" и "Яблоко", а также "Партией роста", "Единой Россией", партиями "Патриоты России" и "Родина".