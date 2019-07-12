Военнослужащие провели дезинфекцию детсада в Тулуне

Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию детского сада в Тулуне Иркутской области, сообщает Центральный военный округ (ЦВО) в пятницу.

Мероприятие было организовано по просьбе местных органов власти.

"Расчеты специальной обработки из состава подразделений РХБЗ прибыли в дошкольное муниципальное учреждение детский сад "Родничок", в котором в течение недели стояла вода из-за паводка. Военные специалисты провели обработку внутренних помещений и фасада здания раствором гелиохлора, который недавно поступил на вооружение подразделений специальной обработки. Данный препарат способен обезвредить все известные патогенные микроорганизмы", - говорится в сообщении.

Всего в дошкольном учреждении военнослужащие обработали около 3 тысяч квадратных метров, уточняет ЦВО.

Ранее сообщалось, что военные химики провели дезинфекцию более 50 социальных объектов и жилых домов в городах Тулун и Нижнеудинск.

Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.