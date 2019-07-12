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РИА Новости

Акимов высказался за строительство новой автодороги между Москвой и Казанью

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов поддержал строительство новой скоростной платной трассы от Москвы до Казани.
"Что касается мнения, как у нас иногда говорят - транспортного цеха, транспортный цех единодушно считает, что проблема реконструкции трассы М7 - не проблема, а потребность в реконструкции действительно существует. Но для того, чтобы сделать это разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса при этом, конечно, надо строить новую дорогу, она нужна", - сказал вице-премьер журналистам в пятницу.
По его словам, участок от Тольятти до Москвы берет на себя 16% всего грузопотока страны. "Это очень-очень большие цифры, это очень большая нагрузка, и, конечно, эта дорога нам очень нужна. Это не значит, что кто-то когда-то был против дороги "Меридиан", мы с самого начала говорили, что она тоже нужна, председатель правительства соответствующие решения принял и мы, безусловно, их будем реализовывать, потому что они отвечают интересам развития транзитного потенциала", - пояснил Акимов.
"Что касается внутренних потребностей, мы по-прежнему убеждены, что новая дорога очень нужна в этом регионе и строить ее нужно, потому что и технически, и финансово реконструкция, если мы ограничимся только реконструкцией действующей трассы М7, каждый, кто по ней ездил или поедет, убедится, что выполнить эту работу так, чтобы экономика почувствовала эффект, в разумные сроки будет очень тяжело, почти невозможно", - подчеркнул он.
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До этого 8 июля "Ведомости" писали со ссылкой на протокол совещания, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали в России - дороги "Меридиан", которая должна соединить Европу и Китай, пройдя в России от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном.
По данным газеты, Медведев поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта - ЗАО "Русская холдинговая компания" - в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая; всю необходимую поддержку проекту должны оказывать министры транспорта, строительства, финансов и экономического развития.
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Максим АкимовРоссияЭкономика
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