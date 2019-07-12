Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T18:58Z
https://ria.ru/20190712/1556476037.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Глава МВД Эстонии прокомментировал ситуацию с русским языком в республике

Вчера, 18:58
1830
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МВД и первый вице-премьер эстонского правительства Март Хельме заявил, что не видит опасности для русского языка в республике.
Ранее председатель входящей в правящую коалицию Эстонии партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что одной из задач его партии является полный перевод системы образования на государственный язык. Мэр Таллина же Михаил Кылварт отметил, что, по его мнению, вопрос о языке обучения в школах должен выйти из сферы интересов политиков, выбирать форму и язык обучения для своих детей должны родители. Кылварт ранее заявил, что всегда выступал и будет выступать за сохранение образования в Эстонии на русском языке.
"Русский язык никуда не исчезает. Представьте в цифрах. В Эстонии эстонцев порядка 900 тысяч. Меньше миллиона уже. Потому что многие покинули уже (Эстонию – ред.), особенно в северные страны". (Посчитаем – ред.) людей, которые говорят по-русски: в России их примерно 140 миллионов, на Украине – где-то 45 миллионов, в Белоруссии – почти 10 миллионов. Плюс те люди, которые проживают в Латвии, Эстонии, Литве. Это означает, что почти 200 миллионов человек, ежедневно говорящих на русском языке. Какая тут может быть опасность для русского языка? Никакой", - заявил Хельме в интервью порталу baltnews.ee, комментируя утверждение, что в Эстонии борются с русским языком.
Он подчеркнул, что в Эстонии русскоязычное образование пока не ликвидировали. "Мы говорим о том, что все, кто заканчивает русскоязычные школы, (должны – ред.) владеть бы свободно и эстонским языком. Думаю, что это не слишком много", - добавил политик.
Вчера, 18:26
Глава МВД Эстонии заявил, что в Прибалтике нет "российской угрозы"
Он отметил, что в Эстонии слишком много людей русского или "советского" происхождения, которые до сих пор не владеют эстонским языком. "Это ограничивает их шансы на рынке труда, в том числе получать сбалансированную информацию о том, что происходит в Эстонии. Я думаю, что один из выходов из ситуации заключается в том, что все проживающие в Эстонии люди (должны – ред.) владеть эстонским языком", - добавил министр.
По его словам, новое поколение Эстонии уже владеет эстонским языком. "Но сегодня существует довольно серьезная миграция, особенно с Украины. И эти люди пользуются возможностью, чтобы здесь, в Эстонии, говорить по-русски. Если они тут работают временно, у них, конечно же, нет ни времени, ни интереса, ни средств, чтобы начать серьезно учить эстонский язык. Это ограничивает сферу использования эстонского языка в Эстонии", - отметил Хельме.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
21 апреля, 14:02
Русский язык не является угрозой для граждан Эстонии, заявила Кальюлайд
4411317
Обсудить 1
Март ХельмеЭстонияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
РИА
Новости
Глава МВД Эстонии заявил, что в Прибалтике нет "российской угрозы"
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост между Россией и Украиной. Прямая трансляция
Певец Вахтанг Кикабидзе
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Лента
новостей
СНБО Украины будет курировать вопросы "нормандского формата"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья заявил о готовности к переговорам
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Народный артист Украины оценил идею телемоста с Россией
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Путин и Зеленский найдут выход из кризиса, считает украинский продюсер
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ назвал уничтожение продуктов питания безнравственным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент РФ Владимир Путин
Эксперт оценил статью Bloomberg о том, что Путин станет премьером
Москитная сетка
"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния