Глава МВД Эстонии прокомментировал ситуацию с русским языком в республике

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МВД и первый вице-премьер эстонского правительства Март Хельме заявил, что не видит опасности для русского языка в республике.

Ранее председатель входящей в правящую коалицию Эстонии партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что одной из задач его партии является полный перевод системы образования на государственный язык. Мэр Таллина же Михаил Кылварт отметил, что, по его мнению, вопрос о языке обучения в школах должен выйти из сферы интересов политиков, выбирать форму и язык обучения для своих детей должны родители. Кылварт ранее заявил, что всегда выступал и будет выступать за сохранение образования в Эстонии на русском языке.

"Русский язык никуда не исчезает. Представьте в цифрах. В Эстонии эстонцев порядка 900 тысяч. Меньше миллиона уже. Потому что многие покинули уже (Эстонию – ред.), особенно в северные страны". (Посчитаем – ред.) людей, которые говорят по-русски: в России их примерно 140 миллионов, на Украине – где-то 45 миллионов, в Белоруссии – почти 10 миллионов. Плюс те люди, которые проживают в Латвии, Эстонии, Литве. Это означает, что почти 200 миллионов человек, ежедневно говорящих на русском языке. Какая тут может быть опасность для русского языка? Никакой", - заявил Хельме в интервью порталу baltnews.ee , комментируя утверждение, что в Эстонии борются с русским языком.

Он подчеркнул, что в Эстонии русскоязычное образование пока не ликвидировали. "Мы говорим о том, что все, кто заканчивает русскоязычные школы, (должны – ред.) владеть бы свободно и эстонским языком. Думаю, что это не слишком много", - добавил политик.

Он отметил, что в Эстонии слишком много людей русского или "советского" происхождения, которые до сих пор не владеют эстонским языком. "Это ограничивает их шансы на рынке труда, в том числе получать сбалансированную информацию о том, что происходит в Эстонии. Я думаю, что один из выходов из ситуации заключается в том, что все проживающие в Эстонии люди (должны – ред.) владеть эстонским языком", - добавил министр.