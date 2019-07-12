Движение по Кольцевой линии метро остановили из-за падения пассажира

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение по Кольцевой линии московского метро приостановлено в одну сторону из-за падения пассажира, сообщает пресс-служба столичной подземки.
"На Кольцевой линии нет движения поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют согласно расписанию", - говорится в сообщении в Twitter.
"Просим пользоваться поездами на внешней стороне Кольцевой линии (против часовой) или другими пересадочными станциями в центре", - добавила пресс-служба.