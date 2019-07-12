Подмосковный минздрав напомнил о вреде длительного пребывания на солнце

Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Московской области в разгар лета напомнило, что если долго находиться на солнце без защитных средств и головного убора, то растет риск предраковых изменений, ожогов кожи и развития меланомы.

"Под влиянием вредного спектра лучей могут происходить изменения в ДНК клеток кожи, в результате которых могут возникнуть предраковые изменения и рак кожи. Под воздействием ультрафиолета могут развиваться ожоговые изменения. Так, у людей со светлой кожей и большим количеством родинок даже 15 минут на солнце без специальных защитных средств могут обернуться повышением риска развития меланомы и ожогом кожи", - рассказала главный врач Люберецкого КВД Юлия Матушевская, которую цитирует пресс-служба ведомства.

По ее словам, не стоит находиться на открытом солнце людям, у которых есть вирусные и бактериальные заболевания, мастопатия, доброкачественные и злокачественные опухоли, повышена температура тела. Также с осторожностью принимать солнечные ванны необходимо при заболеваниях щитовидной железы, беременности, повышенном артериальном давлении, добавила врач.

Матушевская отметила, что длительное пребывание на открытом солнце без головного убора может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, появлением головных болей, тошноты и нарушения сознания. Загар, по ее словам, также способствует раннему появлению морщин, сухости кожи.