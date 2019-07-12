Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T18:43Z
https://ria.ru/20190712/1556475479.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155632/77/1556327786_0:150:2749:1697_1036x0_80_0_0_19e1f167536e2e6eb0b56044dac0c3cc.jpg
РИА Новости

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Вчера, 18:43
2320
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
"Сообщение о минировании поступило на адрес СБУ в Киеве еще примерно в 14.00 (совпадает с мск). Речь шла о том, что взрывчатка находится в больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах центральном вокзале города и доме родителей Владимира Зеленского. Некоторые объекты уже успели проверить специалисты, взрывчатку не нашли. Сейчас отрабатывают оставшиеся здания", - говорится в сообщении издания.
С 2012 года в Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
9 июля, 16:59
Украинская полиция проверяет сообщение о минировании ряда гостиниц в Одессе
040025
Обсудить 0
Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
В городе Среднеколымске республики Саха мужчина расстрелял наряд дежурной части полиции. 12 июля 2019
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
РИА
Новости
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
В Сочи арестовали подростка, пытавшегося убить незнакомую девочку на улице
Актер Арнольд Шварценеггер
Журналист объяснил, почему Трамп "похоронил" Шварценеггера
Лента
новостей
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море
Реконструкция станции Парк культуры кольцевой линии московского метрополитена
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост между Россией и Украиной. Прямая трансляция
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Спикер парламента Чечни подарил Кадырову копию термостакана Путина
Председатель российского оскаровского комитета, кинорежиссер Владимир Меньшов дал пресс-конференцию в РИА Новости
Меньшов в ходе телемоста назвал запрет въезда на Украину жестоким
Московское метро
Девять станций Сокольнической линии московского метро закрыли до 20 июля
Певец Вахтанг Кикабидзе
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп заявил о "смерти" Шварценеггера
Касса в супермаркете
Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
09:25Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Лента новостейМолния