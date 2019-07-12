Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
"Сообщение о минировании поступило на адрес СБУ в Киеве еще примерно в 14.00 (совпадает с мск). Речь шла о том, что взрывчатка находится в больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах центральном вокзале города и доме родителей Владимира Зеленского. Некоторые объекты уже успели проверить специалисты, взрывчатку не нашли. Сейчас отрабатывают оставшиеся здания", - говорится в сообщении издания.
С 2012 года в Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.