Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

"Сообщение о минировании поступило на адрес СБУ в Киеве еще примерно в 14.00 (совпадает с мск). Речь шла о том, что взрывчатка находится в больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах центральном вокзале города и доме родителей Владимира Зеленского. Некоторые объекты уже успели проверить специалисты, взрывчатку не нашли. Сейчас отрабатывают оставшиеся здания", - говорится в сообщении издания.