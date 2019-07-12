Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Черноморский флот наблюдает за ежегодными учениями стран НАТО и государств-партнеров "Бриз-2019", сообщил Национальный центр управления обороной России.
Отмечается, что дежурство несут самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, ведется радиоэлектронное сопровождение.
Маневры проходят в Черном море, в них принимают участие вооруженные силы Албании, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, США и Турции.
Ранее в пятницу закончились украинско-американские учения Sea Breeze 2019. Как сообщала Нацгвардия Украины, в маневрах приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.
В МИД России проведение украинско-американских учений назвали опасной идеей. В ведомстве отметили, что будут относиться к ним соответствующим образом.
3 июля, 14:18Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.