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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Режим работы станции метро "Кропоткинская" изменится из-за очереди к мощам

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Табылды КадырбековХрам Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один из выходов из метро "Кропоткинская" к Храму Христа Спасителя в Москве закроют на время нахождения в храме мощей святых Петра и Февронии, также в случае большого количества желающих посетить храм, могут перекрыть Патриарший мост, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее сообщалось, что мощи святых покровителей брака – благоверных князей Петра и Февронии Муромских доставят 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих, встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отмечалось, что доступ к мощам паломникам будет открыт 15 – 20 июля с 08.00 до 20.00.
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"Выход из метро Кропоткинская в парковую зону Храма Христа Спасителя будет закрыт. В собор можно попасть с улицы Волхонка через центральный вход. В случае большого количества желающих посетить храм Патриарший мост может быть перекрыт", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что подъемник для категории малоподвижных граждан временно выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который осуществляется с Соймоновского проезда, где организована работа волонтеров.
"Безопасность и общественный порядок обеспечат сотрудники УВД по Центральному административному округу Москвы, Росгвардии, МЧС России и частных охранных организаций. Предусмотрено дежурство кареты скорой помощи", - добавили в пресс-службе департамента.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяРусская православная церковьМоскваРоссияМосковский метрополитенОбщество
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