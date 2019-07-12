Режим работы станции метро "Кропоткинская" изменится из-за очереди к мощам

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Один из выходов из метро "Кропоткинская" к Храму Христа Спасителя в Москве закроют на время нахождения в храме мощей святых Петра и Февронии, также в случае большого количества желающих посетить храм, могут перекрыть Патриарший мост, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее сообщалось, что мощи святых покровителей брака – благоверных князей Петра и Февронии Муромских доставят 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих, встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отмечалось, что доступ к мощам паломникам будет открыт 15 – 20 июля с 08.00 до 20.00.

"Выход из метро Кропоткинская в парковую зону Храма Христа Спасителя будет закрыт. В собор можно попасть с улицы Волхонка через центральный вход. В случае большого количества желающих посетить храм Патриарший мост может быть перекрыт", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что подъемник для категории малоподвижных граждан временно выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который осуществляется с Соймоновского проезда, где организована работа волонтеров.