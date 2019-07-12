Режиссер "Бэтмена против супермена" займется аниме по скандинавским мифам

Вместе со Снайдером писать сценарий и продюсировать сериал будет Джей Олива. Последний также станет режиссером проекта.

Вместе они уже работали над лентами "Человек из стали", "Лига справедливости", "Бэтмен против супермена: На заре справедливости", "300 спартанцев: Расцвет империи".