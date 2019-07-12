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РИА Новости

Переговоры об обмене пленными ведутся постоянно, заявил Медведчук

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Переговоры об обмене пленными между Киевом и Донбассе ведутся постоянно, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

"Эти переговоры ведутся постоянно. К сожалению, результат не настолько быстрый, как его ожидают и как хотелось бы. Но если не вести переговоров, то, конечно, не будет и результата. Переговоры идут по освобождению тех лиц, которые в Донецке и в Луганске, в том числе переговоры продолжаются по гражданам, которые находятся в РФ", - заявил Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 24".

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прилетели на Украину.
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