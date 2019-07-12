Переговоры об обмене пленными ведутся постоянно, заявил Медведчук

"Эти переговоры ведутся постоянно. К сожалению, результат не настолько быстрый, как его ожидают и как хотелось бы. Но если не вести переговоров, то, конечно, не будет и результата. Переговоры идут по освобождению тех лиц, которые в Донецке и в Луганске, в том числе переговоры продолжаются по гражданам, которые находятся в РФ", - заявил Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 24".