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2019-07-12T18:30Z
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РИА Новости

Лайнер турецкой компании экстренно сел в Румынии из-за инфаркта у пассажира

Вчера, 18:30
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший из Вены в Анкару, в четверг вечером совершил вынужденную посадку в бухарестском аэропорту Отопень из-за того, что во время полета у одного из пассажиров случился инфаркт, сообщает австрийская газета Heute.
По ее данным, инфаркт случился у мужчины из Турции, который находился на борту лайнера Boeing 737-800 со спутницей. Несмотря на оказание медицинской помощи, пассажир скончался в аэропорту румынской столицы.
Отмечается, что, по информации турецких СМИ, мужчине был установлен кардиостимулятор, врач не рекомендовал ему совершать перелеты.
Издание отмечает, что на борту лайнера находились десятки австрийских граждан, всем им пришлось провести ночь в бухарестском аэропорту.
Авиакомпания Pegasus Airlines сообщила, что лайнер сможет продолжить рейс лишь в пятницу, пишет газета.
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