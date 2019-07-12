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РИА Новости

Добровольцы "Молодой Гвардии" завершают работу в Тулуне

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) завершают работу по помощи пострадавшим от паводка в городе Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба организации.
"На сегодняшний день 90% объема работы, которая требовала включения добровольцев, выполнена. Остались отдельные случаи, когда еще люди обращаются. Поэтому поэтапно волонтеры начинают возвращаться домой, последний отряд уедет 15 июля на поезде из Тулуна, несколько вагонов нам предоставила компания РЖД", - приводит пресс-служба МГЕР слова председателя координационного совета организации Дениса Давыдова.
Волонтерский корпус "Молодой Гвардии" численностью более 160 человек был размещен в Тулуне с 3 июля. Как сообщает пресс-служба МГЕР, оперативный штаб МЧС по ликвидации последствий наводнения принял решение поэтапно сократить количество отрядов добровольцев и увеличить численность специализированных отрядов.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось семи муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна, 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
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