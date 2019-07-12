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РИА Новости

Козак обсудит с белорусским коллегой тарифы на транзит нефти

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С-ПЕТЕРБУРГ/МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Требования по повышению тарифа на транзит нефти из РФ через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена, Москва готова к переговорам о выравнивании тарифов, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
"Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7% - ред.) Не до такой степени. Речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы, и примем решение", - сказал Козак. Отвечая на вопрос о том, какой тариф он считает справедливым, Козак заявил: "Минимальный - такой же, как в России".
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Он напомнил, что по контракту тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года. "Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать", - сказал вице-премьер.
"Мы завтра встретимся, обсудим этот механизм (тариф на прокачку нефти - ред.), в том числе с (вице-премьером Белоруссии Игорем) Ляшенко", - добавил Козак.
В пресс-службе белорусского правительства РИА Новости подтвердили информацию о планируемых на субботу переговорах о тарифе на транзит российской нефти. "Подтверждаем, что планируются переговоры вице-премьеров", - сказали там, не уточнив деталей.
В конце июня гендиректор белорусского оператора трубопровода " Дружба " - ОАО "Гомельтранснефть Дружба " - Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин 11 июля заявил, что компания не считает возможным согласовать предложение Белоруссии о росте тарифа на 21,7% с августа 2019 года.
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В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

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Дмитрий КозакБелоруссияРоссияЭкономика
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