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2019-07-12T18:26Z
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РИА Новости

В Кувейте задержали подозреваемых в связях с "Братьями-мусульманами"*

Вчера, 18:26
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ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали группу подозреваемых в связях с запрещенной и считающейся террористической в Египте и ряде стран мира, в том числе в России, группировкой "Братья-мусульмане"*, ордера на арест которых были выданы Египтом, говорится в выпущенном в пятницу сообщении для СМИ МВД Кувейта.
"Террористическая ячейка сбежала в Кувейт, скрываясь от властей Египта, которые приговорили ее участников к тюремным срокам до 15 лет", - отметили в МВД.
По информации ведомства, после первых допросов подозреваемые признались в совершении терактов и организации беспорядков в разных местах в Египте, однако расследование еще продолжается.
МВД Кувейта предупредило о наказании за сотрудничество и связи с этой группировкой, а также с другими террористическими организациями.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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