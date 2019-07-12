В Кувейте задержали подозреваемых в связях с "Братьями-мусульманами"*

ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Силы безопасности Кувейта задержали группу подозреваемых в связях с запрещенной и считающейся террористической в Египте и ряде стран мира, в том числе в России, группировкой "Братья-мусульмане"*, ордера на арест которых были выданы Египтом, говорится в выпущенном в пятницу сообщении для СМИ МВД Кувейта.

"Террористическая ячейка сбежала в Кувейт, скрываясь от властей Египта, которые приговорили ее участников к тюремным срокам до 15 лет", - отметили в МВД.

По информации ведомства, после первых допросов подозреваемые признались в совершении терактов и организации беспорядков в разных местах в Египте, однако расследование еще продолжается.

МВД Кувейта предупредило о наказании за сотрудничество и связи с этой группировкой, а также с другими террористическими организациями.