Глава МВД Эстонии заявил, что в Прибалтике нет "российской угрозы"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МВД и первый вице-премьер эстонского правительства Март Хельме считает, что сегодня в Прибалтике не существует так называемой "российской угрозы".

"Эта угроза связана с геополитикой. Я думаю, что сегодня горячая точка не здесь – не в Прибалтике. Она все-таки на юге – на Ближнем Востоке, в Иране, в Сирии. Здесь более-менее спокойно. И я думаю, что ни одна из сторон – ни США, ни ЕС, ни Россия – не хотят здесь конфликта, потому что все понимают, что "горячие точки" сегодня на юге", - заявил Хельме в интервью порталу baltnews.ee , отвечая на вопрос, верит ли он в "российскую угрозу", о которой постоянно говорят на Западе.

Министр отметил, что "если по какой-то глупой причине здесь вспыхнет конфликт, это не принесет никому пользы, поэтому нельзя говорить, что сегодня существует угроза". По его мнению, на пользу играет то, что ни одна из сторон сегодня не является слишком сильной. "Исключение составляют США, у которых имеются глобальные интересы. Если бы одна из сторон была бы очень сильной, это было бы плохо. Если обе стороны будут не слишком сильные и не слишком слабые, конфликта, думаю, не будет", - считает глава МВД.

При этом на вопрос, верит ли он в нападение России, Хельме отметил, что сегодня не верит, но не знает, как будет дальше. "Но я не знаю, что будет через десять-пятнадцать лет. Вы знаете, в чем разница между маленькими странами и великими государствами? У великих государств есть время, ресурсы – и демографические, и экономические, и политические, и дипломатические. А у маленьких стран их нет. И поэтому у них нет времени постоянно ждать", - отметил политик.

Говоря о перспективах развития эстонско-российских отношений, Хельме предположил, что в ближайшие годы они будут развиваться без каких-либо существенных прорывов. "Думаю, что политика между нашими странами будет развиваться по инерции. Но мне кажется, что страстей будет меньше, чем в те времена, когда я еще работал в России", - уточнил Хельме. При этом он отметил, что выступает за развитие отношений между двумя странами.