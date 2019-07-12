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РИА Новости

Россия начала дополнительные поставки нефти на белорусский "Нафтан"

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
© РИА Новости / Андрей Александров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Дополнительные поставки качественной нефти из России на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" уже идут, они полностью удовлетворят спрос на моторное топливо в Белоруссии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Мы договорились, что "Нафтан" будет обеспечен дополнительными объемами... необходимыми, достаточными, чтобы полностью удовлетворить спрос на моторное топливо в Белоруссии. Поставки уже сегодня идут, дополнительные поставки. Нашли решение, они производятся за счет увеличения объема, за счет трубопроводного транспорта", - сказал Козак.
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При этом он не уточнил, о каком именно объеме поставок идет речь.
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко в конце июня заявил, что Россия пообещала дополнительно поставить на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" около 100 тысяч тонн нефти из-за ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

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НафтанДмитрий КозакБелоруссияРоссияЭкономика
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