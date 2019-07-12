Энергоснабжение потребителей после пожара у ТЭЦ в Мытищах идет без перебоев

"Электростанции "Мосэнерго" работают в соответствии с диспетчерским графиком электрических и тепловых нагрузок. Энергообеспечение потребителей осуществляется без перебоев. Нарушения режимов нет... В связи с отключением газоснабжения ТЭЦ-27 МОЭК и "Мосэнерго" оперативно перевели тепловые нагрузки с ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21 без ограничения потребителей. Исходная схема теплоснабжения будет восстановлена после окончания ремонта газопровода, расположенного за территорией электростанции", - говорится в сообщении.