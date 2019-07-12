Энергоснабжение потребителей после пожара у ТЭЦ в Мытищах идет без перебоев

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Энергоснабжение потребителей "Мосэнерго" после пожара на трубопроводе "Мосгаза", подающем газ на ТЭЦ-27 в Мытищах, осуществляется без перебоев, следует из сообщения "Мосэнерго".
"Электростанции "Мосэнерго" работают в соответствии с диспетчерским графиком электрических и тепловых нагрузок. Энергообеспечение потребителей осуществляется без перебоев. Нарушения режимов нет... В связи с отключением газоснабжения ТЭЦ-27 МОЭК и "Мосэнерго" оперативно перевели тепловые нагрузки с ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21 без ограничения потребителей. Исходная схема теплоснабжения будет восстановлена после окончания ремонта газопровода, расположенного за территорией электростанции", - говорится в сообщении.
Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб 1 человек, пострадали 13.