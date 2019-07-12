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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане запустили приложение для туристов Tatarstan Tourist Pass

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Бренд Visit Tatarstan (центр развития туризма Татарстана) совместно с "Ак Барс" банком при поддержке Госкомитета Татарстана по туризму разработали мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass, сочетающее в себе функции туристического гида, банковского приложения и программ лояльности для туристов, сообщает Госкомтуризм республики.
"Многофункциональный продукт Tatarstan Tourist Pass одновременно является туристическим гидом, банковским приложением и программой лояльности, предоставляющей пользователям скидки до 15% в кафе, барах и музеях республики. Этот проект дает возможность гостям Татарстана не тратить время на поиск достопримечательностей, экскурсий или ресторанов с национальной кухней, так как в нем есть все необходимые путеводители", - говорится в сообщении.
Туристы могут моментально открыть виртуальную банковскую карту без посещения офиса, чтобы совершать покупки с комфортом.
"Все аналоги этого приложения имеют предоплаченный характер - человек сначала кладет на карту, например, 20-30 евро и потом пользуется ею. А в нашем проекте принцип другой: карта бесплатна, при посещении музеев и достопримечательностей вы платите со скидкой", - рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
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Держатели виртуальной карты Tatarstan Tourist Pass не только гарантированно получают бонусы и скидки в ресторанах, кафе и музеях города, представленных в разделе приложения "Акции", но также скидки на покупку билетов на мероприятия. Уже сейчас туристам доступны скидки при посещении Национального музея Татарстана, Болгарского государственного музея-заповедника, нескольких баров.
В приложении собраны иллюстрированные путеводители по городам Татарстана - исторические и культурные обзоры, описание главных достопримечательностей, информация об отелях и хостелах, магазинах и супермаркетах, афиша мероприятий. Сейчас приложение доступно на двух языках - русском и английском.
Приложение является уникальным и не имеет аналогов в России. Сейчас в него заведены более 20 казанских заведений и развлекательных площадок. Их список будет регулярно пополняться, поэтому у туристов появится большой выбор мест для посещения. Этой же картой можно будет расплачиваться в любом общественном транспорте города. Виртуальную карту можно привязать к мобильным кошелькам Apple Wallet, Google Pay и Samsung Pay. Пополнить карту, узнать баланс и просматривать ленту операций можно в приложении Tourist pass. При этом приложением можно оплачивать любые покупки, не создавая физическую пластиковую карту.
Приложение было запущено в тестовом режиме в середине июня, на данный момент его скачало более 200 пользователей. В будущем в приложении добавятся сервисы, оффлайн-карта, отдельный календарь событий с возможностью получать push-уведомления.
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