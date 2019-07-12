МИД Кубы назвал Болтона самой серьезной угрозой миру

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес считает советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона самой серьезной угрозой миру.
"Влияние советника американского президента по нацбезопасности является самой серьезной угрозой миру и международной безопасности. В нашем полушарии призывать к доктрине Монро - это атака на суверенитет всех и на свободное самоопределение народов", - написал Родригес в своем микроблоге в Twitter
Болтон известен как последовательный противник действующих левых правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа и сторонник принятия против них самых жестких мер.
США традиционно рассматривают Южную Америку как зону своих исключительных интересов на основе провозглашенной еще в 1823 году доктрины президента Джеймса Монро ("Америка для американцев"). Доктрина предполагает невмешательство стран из других регионов в дела американских государств. В начале XX века она была дополнена тезисом, что урегулированием конфликтов в Латинской Америке должны заниматься США, в том числе при помощи военной силы ("политика большой дубинки"). В годы холодной войны эта идеология использовалась для борьбы с советским влиянием и распространением социализма на Кубе и в других странах региона.