МИД Кубы назвал Болтона самой серьезной угрозой миру

США традиционно рассматривают Южную Америку как зону своих исключительных интересов на основе провозглашенной еще в 1823 году доктрины президента Джеймса Монро ("Америка для американцев"). Доктрина предполагает невмешательство стран из других регионов в дела американских государств. В начале XX века она была дополнена тезисом, что урегулированием конфликтов в Латинской Америке должны заниматься США, в том числе при помощи военной силы ("политика большой дубинки"). В годы холодной войны эта идеология использовалась для борьбы с советским влиянием и распространением социализма на Кубе и в других странах региона.