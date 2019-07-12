Число отравившихся в лагере в Одесской области возросло до 52 человек

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Число отравившихся в лагере Одесской области возросло до 52 человек, 50 из них дети, сообщила в пятницу пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Ранее пресс-служба областной администрации сообщила о 46 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", санкция которой предусматривает штраф.

"Среди 244 отдыхающих и персонала в детском оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" (пгт Сергеевка, Белгород-Днестровский район Одесской области) доставлены в районные больницы с предварительным диагнозом пищевой токсикоинфекции 52 человека, в том числе 50 детей", - говорится в сообщении пресс-службы центра.

Состояние всех госпитализированных средней тяжести.