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РИА Новости

Число отравившихся в лагере в Одесской области возросло до 52 человек

Вчера, 18:01
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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Число отравившихся в лагере Одесской области возросло до 52 человек, 50 из них дети, сообщила в пятницу пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Ранее пресс-служба областной администрации сообщила о 46 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", санкция которой предусматривает штраф.
"Среди 244 отдыхающих и персонала в детском оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" (пгт Сергеевка, Белгород-Днестровский район Одесской области) доставлены в районные больницы с предварительным диагнозом пищевой токсикоинфекции 52 человека, в том числе 50 детей", - говорится в сообщении пресс-службы центра.
Состояние всех госпитализированных средней тяжести.
"Заболевшие дети прибыли на отдых 9-11 июля 2019 года из Киевской, Черниговской и Харьковской областей", - добавили в пресс-службе.
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