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2019-07-12T17:55Z
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РИА Новости

В Сочи арестовали подростка, пытавшегося убить незнакомую девочку на улице

Вчера, 17:55
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СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Подросток, пытавшийся убить ножом незнакомую девочку на улице в Сочи, заключён под стражу на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что днем 9 июля после занятий в экологическом центре 17-летний подросток пошёл за 15-летней девочкой, с которой посещал занятия, но знаком не был. По версии следствия, настигнув девочку возле дома на улице Альпийской, злоумышленник нанес ей имевшимся при себе кухонным ножом удар в область грудной клетки. После этого он столкнул девочку с дороги в канаву и спрыгнул туда сам, чтобы убить жертву, отмечает СК. Как заявляет следствие, помешали подростку очевидцы, которые обезоружили его и вызвали полицию. Девочка была доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
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"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании 17-летнему подростку меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - пояснил собеседник агентства.
В отношении подростка, который подозревается в покушении на убийство 15-летней девочки, возбуждено уголовное дело. Сам нападавший рассказал, что нож утром взял дома, чтоб совершить убийство, добавляет ведомство.
Уточнялось, что с учетом характера преступления и поведения подозреваемого назначена психоло-психиатрическая экспертиза.
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Следственный комитет РФСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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