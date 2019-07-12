Тела погибших на переправе в Туве доставили судмедэкспертам

В Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулся УАЗ. Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли девять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву, женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.